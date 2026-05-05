العدو يفتح الملاجئ تحسباً لقصف ايراني

تستعدّ بلديات في كيان العدو لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن وتجدد القصف الإيراني نحو عمق الكيان.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أنه «بعد يوم من الهجوم على الإمارات، يستعدّ رؤساء بلديات في إسرائيل لاحتمال انهيار وقف إطلاق النار وإمكانية استئناف إطلاق النار نحو العمق الإسرائيلي».

وقال رئيسا بلديتي حيفا وريشون لتسيون، اليوم الثلاثاء، إنهما «يهيئان مدينتيهما لأي تطور، وتطرّقا إلى نقص وسائل الحماية الكافية للسكان»، في إشارة إلى مخاوف من عدم جهوزية الجبهة الداخلية.

وفي أسدود، «أُعلن بالفعل عن فتح مراكز الإيواء»، وفق ما أوردته الصحيفة، في خطوة احترازية تحسباً لأي تصعيد محتمل.

المصدر: إعلام العدو