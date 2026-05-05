قاليباف: معادلة جديدة في مضيق هرمز تتشكل والضغط على واشنطن يتصاعد

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن ما وصفه بـ”المعادلة الجديدة” في مضيق هرمز آخذ بالترسخ، في ظل التطورات المتسارعة المرتبطة بأمن الملاحة ونقل الطاقة في المنطقة.

وأوضح قاليباف أن أمن الملاحة بات مهدداً نتيجة خرق وقف إطلاق النار وفرض الحصار من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، معتبراً أن هذه السياسات ستؤدي إلى تراجع ما وصفه بـ”الشر” الأميركي في المنطقة.

وأشار إلى أن استمرار الوضع الحالي غير قابل للتحمل بالنسبة للولايات المتحدة، في حين أن إيران “لم تبدأ بعد”، في إشارة إلى إمكانية تصعيد أكبر إذا استمرت الضغوط، بحسب تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في سياق التوتر المتصاعد حول مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل الطاقة عالمياً.

المصدر: وكالة مهر