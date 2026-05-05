واشنطن بوست : البيت الأبيض يستعد للهزيمة المحتملة للجمهوريين في انتخابات تشرين الثاني / نوفمبر

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن البيت الأبيض بدأ بالاستعداد للهزيمة المحتملة للحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس المقبلة في تشرين الثاني / نوفمبر القادم.

وقالت مصادر للصحيفة إن جهاز المستشار القانوني للبيت الأبيض يعقد إيجازات للمسؤولين المعينين في الإدارة لإعطائهم توجيهات بشأن كيفية الاستعداد لتشديد الرقابة من قبل الكونغرس بنتيجة الانتصارات المحتملة للديمقراطيين في الانتخابات.

وقال أحد المصادر إنه “من الواضح للجميع أن هذا أمر مرجح كثيرا”.

وأشارت “واشنطن بوست” إلى أن هناك “شعورا متزايدا داخل الإدارة الأمريكية بأن الوقت حان للاستعداد لأسوأ السيناريوهات” بالنسبة للحزب الجمهوري.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الجزئية للكونغرس في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر المقبل. وسيتم خلالها انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وجميع أعضاء مجلس النواب، اللذين يشكل الجمهوريون الأغلبية فيهما.

المصدر: واشنطن بوست