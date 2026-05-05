الثلاثاء   
   05 05 2026   
   17 ذو القعدة 1447   
   بيروت 02:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    واشنطن بوست : البيت الأبيض يستعد للهزيمة المحتملة للجمهوريين في انتخابات تشرين الثاني / نوفمبر

      أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن البيت الأبيض بدأ بالاستعداد للهزيمة المحتملة للحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس المقبلة في تشرين الثاني / نوفمبر القادم.

      وقالت مصادر للصحيفة إن جهاز المستشار القانوني للبيت الأبيض يعقد إيجازات للمسؤولين المعينين في الإدارة لإعطائهم توجيهات بشأن كيفية الاستعداد لتشديد الرقابة من قبل الكونغرس بنتيجة الانتصارات المحتملة للديمقراطيين في الانتخابات.

      وقال أحد المصادر إنه “من الواضح للجميع أن هذا أمر مرجح كثيرا”.

      وأشارت “واشنطن بوست” إلى أن هناك “شعورا متزايدا داخل الإدارة الأمريكية بأن الوقت حان للاستعداد لأسوأ السيناريوهات” بالنسبة للحزب الجمهوري.

      ومن المقرر أن تجري الانتخابات الجزئية للكونغرس في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر المقبل. وسيتم خلالها انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وجميع أعضاء مجلس النواب، اللذين يشكل الجمهوريون الأغلبية فيهما.

      المصدر: واشنطن بوست

      مواضيع ذات صلة

      ترامب يقر بخسارة أوكرانيا لأراضيها

      ترامب يقر بخسارة أوكرانيا لأراضيها

      وزير الخزانة الأمريكي يحث الصين على تكثيف جهودها لإقناع إيران بفتح مضيق هرمز

      وزير الخزانة الأمريكي يحث الصين على تكثيف جهودها لإقناع إيران بفتح مضيق هرمز

      “إي بي سي”: نقل السفينة توسكا وطاقمها إلى باكستان تمهيدا لإعادتهم إلى إيران

      “إي بي سي”: نقل السفينة توسكا وطاقمها إلى باكستان تمهيدا لإعادتهم إلى إيران