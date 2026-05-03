بقائي: المقترح الإيراني مكون من 14 بنداً ويركز على إنهاء الحرب

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ان المقترح الإيراني مكون من 14 بنداً وهو يركز على إنهاء الحرب، وان المقترح المقدم يقوم على تنظيم تفاهم لوقف الحرب، وسيتم في البداية مناقشة كيفية تنفيذه خلال فترة زمنية مدتها 30 يومًا.



واوضح انه في إطار المقترح المكوَّن من 14 بندًا، لا يمكن الوصول إلى التفاصيل التنفيذية الدقيقة، ولهذا السبب تم تخصيص فترة 30 يومًا لدراسة هذه التفاصيل، مشيرا الى انه لا يوجد أي إنذار أو موعد نهائي في خطتنا، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتفاوض أبدًا تحت ضغط المهلة الزمنية.



ولفت بقائي الى ان الأميركيين قدموا ردّهم على الخطة الإيرانية المكونة من 14 بندًا إلى الطرف الباكستاني، ونحن ندرسها حاليًا.

ولفت الى ان الخطة الإيرانية مرتبطة حصراً بإنهاء الحرب، والأمور الأخرى التي يتم طرحها، جزء منها يعود إلى سجل المحادثات مع أمريكا، وما يتم تداوله في وسائل الإعلام غير صحيح، و في هذه المرحلة ليس لدينا مفاوضات نووية.

كما اكد الادعاءات المتعلقة بالتزام إيران بإزالة الألغام من مضيق هرمز هي مجرد خيالات إعلامية.