    عربي وإقليمي

    في اليوم العالمي لحرية الصحافة: منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يندد باستهداف الصحفيين ويدعو للمحاسبة

      أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، في اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 أيار/مايو 2026)، أن الصحافة الفلسطينية شكّلت خط الدفاع الأول في مواجهة العدوان، لا سيما في قطاع غزة، رغم المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها الصحفيون أثناء أداء واجبهم المهني.

      وأشار المنتدى إلى أن عدد الشهداء من الصحفيين منذ أكتوبر 2023 بلغ 262 صحفيًا، في ما وصفه بأنه أكبر استهداف للصحافة في التاريخ المعاصر، ضمن محاولات لإسكات الرواية الفلسطينية.

      وأوضح أن استهداف الصحفيين وتدمير مقارهم يشكل خرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2222، في ظل صمت دولي وصفه بالمقلق.

      وطالب المنتدى المحكمة الجنائية الدولية بتسريع التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، داعيًا الاتحادات الصحفية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية الصحفيين الفلسطينيين.

      كما وجّه تحية إلى الصحفيين في غزة والضفة الغربية والقدس، الذين يواصلون عملهم رغم القصف والنزوح، مجسدين أسمى معاني الصمود في نقل الحقيقة إلى العالم.

      المصدر: وكالة شهاب

