عراقجي وتاياني يبحثان التطورات الإقليمية وتداعيات التصعيد وجهود وقف إطلاق النار

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، جرى خلاله بحث آخر التطورات الإقليمية والقضايا المرتبطة بوقف إطلاق النار والمساعي الدبلوماسية الجارية في المنطقة.

وتناول الجانبان خلال الاتصال التداعيات الأمنية والقانونية والاقتصادية للعدوان الأميركي والصهيوني على إيران، إضافة إلى الجهود المبذولة لاحتواء التوترات وإنهاء الحرب المفروضة.

وأطلع عراقجي نظيره الإيطالي على آخر المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار والتحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء التصعيد، مؤكدًا أهمية اضطلاع الدول الأوروبية بدور مسؤول في هذه المرحلة.

كما جدّد عراقجي التأكيد على سلمية البرنامج النووي الإيراني، منتقدًا ما وصفه بالنهج غير البنّاء لبعض الدول الأوروبية في مقاربة الملف النووي، داعيًا إلى إدانة العدوان العسكري الأميركي والصهيوني على إيران ومحاسبة المسؤولين عنه على انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وفي السياق نفسه، بحث وزير الخارجية الإيراني التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد مع نظرائه في قطر واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا.

المصدر: وكالة فارس