العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم السبت 2-5-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ السبت 02/05/2026، 5 بيانات عسكرية وفقًا للآتي:

1- السّاعة 19:15 أمس الجمعة 01-05-2026 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي داخل أحد المنازل في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية.

2- الساعة 10:30 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

3- الساعة 10:35 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مربضًا مضادًّا للدروع من نوع غيل سبايك تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

4- الساعة 14:30 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مرتفع جنيجل في بلدة القنطرة بقذائف المدفعيّة.

5- الساعة 22:15 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البياضة بقذائف المدفعيّة وحققوا إصابات مؤكدة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي