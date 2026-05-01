المعلمون والموظفون اعلنوا الالتزام بالإضراب يومي الأربعاء والخميس في ٦ و٧ أيار الجاري

توجهت روابط التعليم (الثانوي – المهني – الأساسي) “إلى العمّال بالتهنئة في عيدهم، الذي يأتي في ظلّ واقع أمني خطير نتيجة الاعتداءات الصهيونية على لبنان وجنوبه، ما انعكس أزمةً خانقة على الواقع الاقتصادي وعلى لقمة عيش العمّال، ومنهم الأساتذة والمعلمون، بعد أن بلغ التضخم ما يقارب ٨٠% منذ بداية العام الحالي مما أفقد رواتبهم قدرتها الشرائية .

واكدت روابط التعليم الرسمي، انه انطلاقًا من إيمانها بأن العمّال هم أساس بناء الوطن، وأن الأساتذة والمعلمين هم الرسل العاملون على بناء العقول، ترى أن حقوقهم يجب أن تُصان، لا أن يتذاكى المسؤولون في التنكّر لها.



واضافت: قد دأبت الروابط على مطالبة المسؤولين بحقوق الأساتذة والمعلمين، واعتبرت أن إقرار ستة رواتب هو جزء صغير من هذه الحقوق على طريق النضال الطويل، تلاشت قيمتها قبل أن تصرف، إلا أن ما صدر عن وزير المالية بعدم دفعها كان مستفزًا، واستدعى مواقف تصعيدية، كان آخرها الإضراب في الأسبوع الماضي، شاكرين الزملاء الملتزمين به، وداعين الجميع للالتزام بالخطوات اللاحقة والتضامن لتحصيل الحقوق.

كما دعت الروابط المجلس النيابي إلى إدراج فتح الاعتمادات اللازمة في أول جلسة سيتم انعقادها، وذلك من أجل صرف مستحقات الرواتب المقرّرة منذ بداية آذار، ولن نقتنع بالتهويل من الانهيار، لأن قيمة الزيادة تمت جبايتها منذ إقرار الزيادة على البنزين.

واعلنت انها إن كجزء من تــجـــمـــع روابـــــــط القطـــــاع العـــــام، وتعمل بالتنسيق مع مكوناته كافة، وانسجامًا مع تحرّكاتــــه، تعلن الإضراب يومي الأربعاء والخميس في ٦ و٧ أيار الجاري، تأكيدًا على رفض سياسات الحكومة ووزير ماليتها، على أن تكثّف اتصالاتها مع كافة الجهات المعنية في الحكومة والمجلس النيابي ووزارة التربية ووزارة المالية لتدارك الأمور قبل فوات الأوان.

وختمت: للعمّال وللمعلمين، مجددًا: كل عام وأنتم بخير.

رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية



واعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان، أنها “بناءً على الاجتماع الذي عقده تجمع روابط القطاع العام (عسكريّين ومدنيّين) وحيث إن رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية هي عضو في هذا التجمع، وعطفاً على البيان الصادر بإسم التجمع بتاريخ 30 نيسان 2026 الذي سلط الضوء على تلكؤ السلطة في إقرار مشروع قانون يفتح الاعتماد اللّازم قي موازنة 2026 لتغطية النّفقات المترتبة عن صرف مضاعفات الرواتب الستة التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 16 شباط 2026، وبعد إجتماعها، تتبنى ما ورد في بيان التجمع وتُعلن الإضراب في جميع وحدات وكليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية، يومي الاربعاء والخميس الواقعين فيه 6 و7 ايار 2026، ويشمل الإضراب التوقّف الكامل عن التدريس، والامتحانات، والمناقشات، والأعمال الأكاديمية والمخبرية، وكافة الأعمال الإدارية”.



وحيت الرابطة جميع العمال في عيدهم، “على أمل أن تشهد الايام المقبلة إستقراراً إقتصادياً وإجتماعياً يضمن العيش الكريم للجميع”.

رابطة موظفي الادارة العامة

وأعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، الاضراب يومي الأربعاء والخميس في ٦و٧ المقبلين والتوقف التام عن العمل، والتحرك أمام وزارة الشؤون الاجتماعية يوم ١٣ الحالي.

وقالت في بيان: “عطفا على البيان رقم ١٥/٢٠٢٦، وبعد استمرار الحكومة بالتعاطي بلا مبالاة مع حقوق الموظفين والاستخفاف بعقولهم، وإهانة كرامتهم عبر التعامل معهم وكأنهم مجرد متسوّلين يحتاجون للصدقة، متناسيةً أن الدولة بأكلمها لا يمكن أن تستمر إلّا بالإدارة العامة، فهي التي تحصّل الأموال، وهي التي تدير أزمة النزوح عبر الوزارات المعنية.



واضافت: بعد تصريحات الوزراء المعنيين بأن دفع الحقوق سيتأخر إلى أجل غير معلوم، مع العلم أن الاضعاف الستة المنتظرة لا تزيد قيمتها عن ١٥٠ دولارا لأغلب الموظفين، وقد تآكلت بفعل التضخم، وباعتبار أن الحكومة لم تقم بأي خطوة جدية لإنصاف الموظفين، واكتفائها بكلام معسول لا أثر له على أرض الواقع وكأن الموظفين مجرد سُذَّج يمكن خداعهم بمثل هذا الكلام.



وتأكيداً على مطالبها الصادرة في البيان رقم ١٥/٢٠٢٦، وإلى حين لمس خطوة جدية وواقعية من قِبل الحكومة، اعلنت الرابطة الاستمرار في الإضراب في نفس الأيام التي اعتُمدت في البيان السابق، وعليه تعلن أن يومي الأربعاء والخميس في ٦و٧ أيار هو يوم إضراب وتوقف تام عن العمل مع التذكير بالتحرك أمام وزارة الشؤون الاجتماعية يوم ١٣ الحالي”.

وتمنت الرابطة على “جميع الزملاء الالتزام بخطواتها التصعيدية، لأنه بات من الواضح أن هذه الحكومة تتعاطى بفوقية واستخفاف مع موظفي الإدارة العامة، ولا يمكن تحصيل الحقوق إلّا عبر النضال والصبر”.