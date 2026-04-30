مصطفى حمدان: لتوثيق الاجرام الاسرائيلي بحق معامل لبنان وعماله وتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة

عقدت ادارة النقابات والمهن الحرة في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون بمناسبة يوم العمال، ندوة للكوادر النقابية في الحركة، حيث ألقى العميد مصطفى حمدان كلمة حيث وجه التحية والتقدير لجميع العمال في وطننا لبنان والأمة العربية والعالم.

وقال جمدان “أيها الأخوات والأخوة بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، نتوجه بالتحية والتقدير لجميع العمال في وطننا لبنان والأمة العربية والعالم، آملين في هذا اليوم لعمال لبنان أن تتحرر نفوسهم من التجاذبات الإقليمية والمناطقية والطائفية والمذهبية، ونتوحد على مبادئ العيش المشترك والمصلحة الوطنية العليا، وصون بلدنا في هذه الأيام العصيبة والخطرة، عن طريق وحدة العمال المناضلين من أجل لقمة العيش الكريم للمواطنين والحرية الحقيقية للوطن”.

كما توجه حمدان “بالسلام والرحمة على أرواح الأخوة والرفاق العمال الشهداء المقاومين على أرض الجنوب المقدسة، وفي كل أنحاء وطننا اللبناني”، طالبا من “وزارة العمل ومعالي الوزير محمد حيدر الذي نقدّره ونحترمه أن يوثق الاجرام الاسرائيلي الذي يستهدف معامل لبنان وعماله وتقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولية وإلى الأمم المتحدة، وتنظيم حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمسموع، لإظهار وحشية العدو الاسرائيلي بحق عمال لبنان، على الصعيد العربي والدولي”.

