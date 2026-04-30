الخميس   
   30 04 2026   
   12 ذو القعدة 1447   
   بيروت 11:41
    لبنان

    المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الصهيوني

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏
           
      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِم
      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى وهدم البيوت في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 8:45 صباح الخميس 30-04-2026 مدفع 155 ذاتي الحركة جنوب بلدة يارين بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
      الخميس 30-04-2026‏
      12 ذو القعدة 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏
           
      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانيّة، أسقط مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:30 صباح الخميس 30-04-2026 طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ من نوع “هرمز 450 – زیك” في أجواء مدينة النبطية بصاروخ أرض جو.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
      الخميس 30-04-2026‏
      12 ذو القعدة 1447 هـ

      المصدر: الإعلام الحربي

      المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الصهيوني

      تقرير مصور | مشاهد ميدانية توثّق استهدافا دقيقا نفذته مُسيّرتان للمقاومة ضد جنود الاحتلال في بلدة الطيبة

