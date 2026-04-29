المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الصهيوني

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى وهدم البيوت في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:00 أمس الثّلاثاء 28-04-2026 دبابتيّ ميركافا في بلدة القنطرة بمحلّقتين انقضاضيّتين وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 29-04-2026‏

11 ذو القعدة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:00 أمس الثّلاثاء 28-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بصلية صاروخية.

المصدر: الإعلام الحربي