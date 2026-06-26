المقاومة الإسلامية تنفي سيطرة العدو على تلّة علي الطاهر

بيان صادر عن غرفة عمليات المقاومة الإسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

تنفي المقاومة الإسلاميّة نفيًا قاطعًا ما نشرته جهات رسميّة تتبع لجيش العدو الإسرائيلي حول سيطرته على تلّة علي الطاهر عند الأطراف الشرقيّة لمدينة النبطية، وتؤكّــد أنّ التلّة خالـــية من أيّ وجــــود لقوّات الاحتـــــلال، وأنّها لا تزال مزروعة بمجاهدي المقاومة الذي يبسطون سيـــطرتهم عليها، وهــــم في جهــــوزيّة كامــلة للتصــــدّي لأيّ محاولة تقدّم أو توغّل تنفّذها قوّات العدو.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

الجمعة 2026-06-26 م

11 محرم 1448 هـ