المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعًا لجنود جيش العدو في الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة ومربضا مدفعيا في البياضة

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:40 صباح اليوم الأحد 26-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

وعند السّاعة 10:10صباحا استهدف المجاهدون قوّة إخلاء تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

كما استهدف المجاهدون عند السّاعة 02:00 مربض المدفعيّة المستحدث التابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.



المصدر: الإعلام الحربي