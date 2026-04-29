الأربعاء   
   29 04 2026   
   11 ذو القعدة 1447   
   بيروت 09:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    “فايننشال تايمز”: استقالة مرتقبة للقائمة بالأعمال الأميركية في أوكرانيا بسبب خلافات مع إدارة ترامب

      أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” بأن القائمة بالأعمال الأميركية في أوكرانيا جولي ديفيس تتجه لتقديم استقالتها خلال الأسابيع المقبلة، على خلفية خلافات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

      ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن ديفيس، التي تشغل أيضاً منصب السفيرة الأميركية في قبرص، تشعر بخيبة أمل نتيجة تقليص الدعم الأميركي لأوكرانيا، ما شكّل أحد أبرز أسباب قرارها.

      وأضافت المصادر أن تعيين رجل الأعمال جون بريسلوو سفيراً جديداً في قبرص من دون إبلاغها مسبقاً زاد من حدة استيائها، إذ علمت بالقرار عبر وسائل الإعلام.

      يُذكر أن ديفيس تولّت منصب السفيرة الأميركية في قبرص عام 2023، قبل أن تُكلّف في مايو 2025 بمهام القائمة بالأعمال في أوكرانيا عقب استقالة السفيرة السابقة لدى كييف.

