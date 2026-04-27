عراقجي من سانت بطرسبرغ: تنسيق استراتيجي مع روسيا ومشاورات إقليمية متواصلة

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سانت بطرسبرغ، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التنسيق مع روسيا ومواصلة المشاورات حول القضايا الإقليمية والدولية، وذلك بعد جولة شملت باكستان وسلطنة عمان.

وأوضح عراقجي، في تصريحات لدى وصوله، أن هذه الزيارة تأتي لاستكمال مسار التنسيق مع موسكو بعد انقطاع نسبي بسبب التطورات الأخيرة، مشيراً إلى أن لقاءاته المرتقبة مع المسؤولين الروس ستركز على متابعة المستجدات الميدانية والسياسية، وتعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف الدولية.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تشاوراً وثيقاً بين طهران وموسكو، نظراً للتحولات المتسارعة في المنطقة، واصفاً هذا التنسيق بأنه ضرورة استراتيجية.

وفي سياق جولته، لفت عراقجي إلى أن باكستان تؤدي دوراً مهماً في الوساطة، مشيراً إلى أن المفاوضات السابقة لم تحقق أهدافها بسبب ما وصفه بالمطالب الأميركية غير الواقعية.

كما أشاد بالدور الذي تلعبه سلطنة عمان، مؤكداً أهمية التنسيق معها باعتبارها دولة مطلة على مضيق هرمز، حيث بات أمن الملاحة في هذا الممر الحيوي قضية عالمية تتطلب تعاوناً مستمراً لضمان استقراره.

المصدر: وكالة إرنا