الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا شمال القدس ويشن حملة اعتقالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ونفذت حملة اعتقالات طالت عدداً من الشبان الفلسطينيين، وسط انتشار عسكري كثيف داخل أحياء المخيم.

وأظهرت مشاهد متداولة اقتياد جنود الاحتلال شباناً مكبّلي الأيدي، فيما عمدت القوات إلى مداهمة منازل وركل أبوابها بعنف، بالتزامن مع انتشار وحدات المشاة والآليات العسكرية في الأزقة.

وأفادت مصادر محلية باعتقال الأسير المحرر عرفات يعقوب، إضافة إلى دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى داخل المخيم، وتحويل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية بعد إجبار سكانه على مغادرته قسراً.

وفي سياق متصل، أُصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل شمالي القدس، مساء أمس.

وتشهد مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس، تصعيداً متواصلاً في الاقتحامات والاعتداءات منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1150 فلسطينياً وإصابة الآلاف، إلى جانب اعتقال عشرات الآلاف، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر: وكالة الأناضول