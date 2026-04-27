الإثنين   
   27 04 2026   
   9 ذو القعدة 1447   
   بيروت 04:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    أسعار النفط ترتفع على خلفية إلغاء جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران

      أظهرت بيانات التداولات ارتفاعا لأسعار النفط على خلفية إلغاء جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران كان من المتوقع أن تجري في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

      وحتى الساعة 1:19 من فجر الاثنين بتوقيت موسكو ارتفع سعر العقود الآجلة لنفط “برنت” تسليم يوليو بنسبة 2.3%، ليصل إلى 101.41 دولار مقابل البرميل.

      وارتفع سعر العقود الآجلة لنفط غربي تكساس المتوسط تسليم يونيو بنسبة 2.15%، إلى 96.43 دولار مقابل البرميل الواحد.

      يأتي ذلك بعد إلغاء رحلة الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جاي دي فانس إلى باكستان، حيث كان من المتوقع أن يجري مفاوضات مع الجانب الإيراني.

      وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حصول الولايات المتحدة على مقترح جديد من إيران بشأن الصفقة المحتملة، فيما نفى الجانب الإيراني وجود أي خطط للقاء الممثلين الأمريكيين.

      وأعلن عدد من المسؤولين الإيرانيين، بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، اللذان كانا على رأس الوفد المفاوض الإيراني، أن من غير المجدي إجراء مفاوضات مع واشنطن في ظل استمرار التهديدات الأمريكية والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

      المصدر: وكالة نوفوستي

