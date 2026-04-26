النائب حميد: للحفاظ على الوحدة الوطنية ونرفض اللقاء المباشر مع العدو الإسرائيلي

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أيوب حميد على “رفض اللقاء المباشر مع العدو الإسرائيلي”، وأكد أن “الموقف المبدئي الذي تمّ التمسك به سابقًا يقوم على القبول بالمفاوضات غير المباشرة فقط، والتي حصلت في ملفات عدة، من بينها الناقورة، والميكانيزم، والاتفاق المتعلّق بالمنطقة الاقتصادية وموارد النفط والغاز”.

وأوضح حميد في حديث له الأحد أن “أي طرحٍ يتعلق بإمكانية اللقاء المباشر لا يحقق مصلحة وطنية”، وأكد أن “كل ما يصب في مصلحة لبنان ويحصّن موقعه ويجنّبه المخاطر الإسرائيلية، ويحول دون الانجرار نحو اتفاقية سلام، يُعد أولوية وطنية”. ولفت إلى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري يشدد دائمًا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، وعلى أهمية أن يحتمي لبنان بعمقه العربي”. وأشار إلى “المبادرة العربية التي عُقدت في بيروت، والتي نصّت بوضوح على أن السلام يرتبط بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل أرضه”.

من جهة ثانية، نوّه حميد بالموقف الإيراني، واصفًا إياه “بالمشرّف تجاه لبنان في ظل ما يتعرض له من اعتداءات”، ودعا إلى “تحصين الموقف اللبناني عبر شبكة العلاقات مع الدول الصديقة، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، إلى جانب مصر وسائر الأصدقاء، وبالتوازي مع الموقف الإيراني الداعم والثابت في مواجهة العدوان الإسرائيلي”.

المصدر: اذاعة الرسالة