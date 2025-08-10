لبنان

حميّد: “إسرائيل” هي العدو الأساس الذي يهدّد بقاء لبنان واستقراره

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أيوب حميد إنّ “الأطماع الإسرائيلية لا تقتصر على القتل والتدمير، بل تحاول أن تؤسّس لأرض تُبنى عليها مستوطنات مسروقة”، وتابع: “لطالما رأى الإمام السيّد موسى الصدر ما يُراد لهذه المنطقة في العالم”.

وأضاف حميد في حديث له، يوم الأحد: “اليوم نحن نرى ما يجري في سوريا ومحاولة التقسيم، وما يُراد للعراق من فتنة وتدخّلات خارجية، وكذلك في الأردن وغيرها، ونحن لربما نلهو بأمور كثيرة، ولكنّنا لا نلتفت إلى الخطر الكبير المُحدق بهذه الأرض، وبهذه الأمة، بشهدائها ومُضحّيها وتاريخها وقيمها”.

وحول قرارات مجلس الوزراء اللبناني الأخيرة، قال حميد: “إننا نقدّم القرارات مجانًا للعدو الإسرائيلي، فيما تستمرّ القيادات الصهيونية، بكل وقاحة، بعمليات الاغتيال، ولم توقف حتى الطلعات الجوية والاستطلاعات، والحفر على مزيد من الانشقاقات في الداخل اللبناني”، وأشار إلى أن “القرار الرسمي أقلّ ما يُقال عنه إنّه متسرّع”، وتابع: “واقع الأمر أنّ ما يُقدّم، إنما يُقدَّم مجانًا، وهذه الحكومة حينما تتّخذ قراراتها، يجب أن تكون مكتملة الأوصاف من ناحية تمثيلها للواقع اللبناني”.

وأكد حميد أن “إسرائيل هي العدو الأساس الذي يهدّد بقاء لبنان واستقراره، وعلينا في هذه المرحلة التركيز على حفظ الوطن، والتحاور من أجل الحفاظ على هذا الوطن وحفظ الدماء الطاهرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام