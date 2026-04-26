قاآني: حزب الله أثبت أن ادّعاءات الكيان الصهيوني بشأن تدمير قدراته ليست سوى أكاذيب

أعلن قائد قوة القدس في حرس الثورة الايراني العميد اسماعيل قاآني أن حزب الله “أثبت أن ادّعاءات الكيان الصهيوني بشأن تدمير قدرات المقاومة ليست سوى أكاذيب”.

قائد قوة القدس أعلن أن “الكيان الصهيوني أخفق دائماً طوال السنوات الماضية في إنهاء أي حرب لصالحه ولم يتمكن من تحقيق أهدافه”، مشيراً إلى أن “الوحدة والانسجام في عموم جبهة المقاومة أصبحا أقوى وأكثر صلابة من أي وقتٍ مضى”.

هذا ولفت العميد قاآني إلى أن “حزب الله ليس وحده وجبهة المقاومة برمّتها تقف إلى جانب مقاتليه ومجاهديه”، متابعاً أن “جبهة المقاومة ستتحرك متى اقتضت الضرورة دعماً للشعبين المظلومين في فلسطين ولبنان وستجعل الصهاينة يندمون”.

