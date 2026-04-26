عراقجي في مسقط لبحث تطورات المنطقة ⁠والمساعي الرامية إلى ​إنهاء ​الحرب

ذكرت ​وكالة الأنباء ‌العمانية الرسمية، اليوم، أن ​السلطان هيثم بن ⁠طارق ​آل سعيد التقى ​بوزير الخارجية الإيراني عباس ​عراقجي ​في مسقط.

وتشاور الطرفان ⁠حول مستجدات الأوضاع في المنطقة ​وجهود ​الوساطة ⁠والمساعي الرامية إلى ​إنهاء ​حرب ⁠إيران.

ووصل عراقجي إلى العاصمة العمانية مسقط، أمس السبت، لبحث تطورات المنطقة مع كبار المسؤولين في السلطنة، وذلك في أعقاب مباحثات أجراها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية أن عراقجي «سيلتقي كبار المسؤولين العمانيين، لإجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة».

وكان عراقجي قد أجرى يوم أمس محادثات في إسلام آباد مع قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، تناولت وقف إطلاق النار وجهود إنهاء الحرب وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وركّز اللقاء على تبادل الآراء بشأن آخر التطورات المرتبطة بوقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب التي يشنّها التحالف الأميركي والكيان الصهيوني ضدّ إيران، إضافةً إلى بحث سبل تعزيز السلام في منطقة غرب آسيا، وفق «تسنيم».

وخلال الاجتماع، عبّر عراقجي عن تقديره «للمساعي الحميدة والجهود القيمة» التي تبذلها الحكومة الباكستانية، وخصوصاً قائد الجيش، في سبيل تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، عارضاً وجهة النظر الإيرانية حيال هذه التطورات.

المصدر: الأخبار