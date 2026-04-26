    عربي وإقليمي

    رئيس السلطة القضائية في إيران: الوحدة الوطنية أربكت العدو وقطعت الطريق على مخططاته

      أكد رئيس السلطة القضائية في إيران حجة الإسلام غلام حسين محسني إيجئي أن “الوحدة الوطنية وتكاتف الشعب الإيراني أربكا العدو وأصاباه باليأس”، مشددًا على أن محاولات الخصوم لتحقيق أهدافهم عبر الحرب أو المفاوضات أو إثارة الانقسام “تواجه بالفشل”.

      وخلال اجتماع مع عدد من المسؤولين القضائيين، أشار إيجئي إلى المشاركة الواسعة في حملة ““”سأضحي بحياتي من أجل إيران”، معتبرًا أن الشعب الإيراني “سجّل حضورًا استثنائيًا رغم الضغوط المعيشية والتهديدات الخارجية”.

      وأضاف أن هذه المشاركة تعكس “روحًا جهادية وملحمية” تعبّر عن تماسك وطني كبير، لافتًا إلى أن “الوحدة بين مختلف مكونات الدولة تمثل ركيزة أساسية للانتصار في مواجهة التحديات”.

      واتهم إيجئي أطرافًا خارجية بشن “حرب معرفية” ضد إيران ومحاولة تصويرها كدولة بلا دعم شعبي، معتبرًا أن التطورات الأخيرة “أسقطت هذه الرواية وأفشلت أهدافها”.

      وختم بالتشديد على أن الحفاظ على هذا “الإنجاز” يتطلب تعزيز التعاون بين السلطات وتكثيف الجهود في مختلف المجالات، مؤكداً أن استمرار ما وصفه بالنجاح مرهون بتماسك الجبهة الداخلية.

      المصدر: وكالة إرنا

