عراقجي وفيدان يبحثان وقف إطلاق النار وتطورات الجهود الدبلوماسية في المنطقة

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره التركي هاكان فيدان آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار في المنطقة، إلى جانب المساعي الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الأحد، أطلع خلاله عراقجي نظيره التركي على مستجدات الاتصالات المتعلقة بالتهدئة، والجهود المبذولة عبر القنوات الدبلوماسية لخفض التصعيد واحتواء التوترات.

ويأتي هذا التواصل في إطار التنسيق المستمر بين طهران وأنقرة بشأن الملفات الإقليمية، في ظل تصاعد الجهود الدولية والإقليمية لإعادة تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مسارات سياسية للحل.

المصدر: وكالة إرنا