المجر | أوربان يتخلى عن مقعده في البرلمان بعد خسارة ائتلافه في الانتخابات

أعلن رئيس الوزراء المجري المنتهية ولايته فيكتور أوربان، أنّه سيتنحّى عن مقعده في البرلمان بعدما مُني ائتلافه بهزيمة انتخابية ساحقة أنهت 16 عاما قضاها في السلطة.

وفي 12 نيسان/أبريل، خسر القومي فيكتور أوربان أمام الوافد السياسي الجديد بيتر ماديار المحافظ والمؤيد للاتحاد الأوروبي. وحاز حزب ماديار على أغلبية الثلثين في البرلمان في تصويت اتّسم بإقبال قياسي في الدولة الواقعة في وسط أوروبا.

في الأسبوع الماضي، دعا أوربان (62 عاما)، العضو في البرلمان منذ العام 1990، إلى “تجديد كامل” لحزبه.

وقال في مقطع فيديو نشره على موقع فيسبوك بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب فيدس “بما أنّ المقعد الذي فزت به كمرشح على قائمة فيدس-كي دي ان بي (Fidesz-KDNP)، هو في الواقع مقعد برلماني لفيدس، فقد قررت إعادته. في الوقت الحالي، لا يحتاجون إلي في البرلمان، بل في إعادة تنظيم المعسكر الوطني”.

وأضافت أنّه مستعد للبقاء رئيسا لحزب فيدس، إذا قرر الحزب ذلك خلال مؤتمره العام في حزيران/يونيو.

وكان ماديار الذي فاز في الانتخابات بعد حملة تعهّد خلالها “تغيير النظام”، قد وصف أوربان بأنّه جبان.

وقال رئيس الحكومة الجديد في منشور على فيسبوك، “لا يزال مقاتل الشوارع الشجاع، عاجزا عن شيء واحد، وهو تحمّل المسؤولية”. وأضاف “مع وجود زعيم مافيا (في السلطة) لا يمكن أن تكون هناك معارضة ديموقراطية”.

ومن المقرّر أن تعقد الجمعية الوطنية جلستها الافتتاحية في التاسع من أيار/مايو، حيث سيؤدي المنتخبون حديثا اليمين الدستورية.

وفاز حزب “تيسا” الذي يتزعّمه ماديار بـ141 مقعدا، بينما فاز ائتلاف أوربان “فيدس-كي دي ان بي” بـ52 مقعدا، وحصل حزب “وطننا” اليميني المتطرّف على ستة مقاعد من أصل 199 مقعدا في الجمعية الوطنية.

المصدر: وكالة يونيوز