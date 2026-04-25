عراقجي يجري في عُمان محادثات من كبار المسؤولين: جيراننا على قائمة أولوياتنا

وصل وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي مساء السبت الى عاصمة سلطنة عمان مسقط يرافقه وفد دبلوماسي.

وافادت “ارنا”الايرانية للانباء بأن “الوزير عراقجي سيجري في هذه الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين العمانيين لبحث القضايا الثنائية والتطورات الاقليمية”.

وقالت الوكالة “عراقجي وصل الى عُمان بعد لقائه المسؤولين الباكستانيين ونقله مواقف إيران ورؤيتها بشأن معالم أي تفاهم لإنهاء الحرب بشكل كامل وإحلال السلام”، وتابعت “وفقًا للخطة التي أعلنتها وزارة الخارجية، من المقرر أن يقوم وزير الخارجية، بعد انتهاء زيارته لسلطنة عُمان وقبل سفره إلى روسيا، بزيارة أخرى إلى باكستان”.

واضافت الوكالة “يُذكر أن جزءًا من الوفد المرافق لوزير الخارجية خلال الزيارة إلى إسلام آباد، بعد المشاورات التي جرت هناك، عاد إلى طهران للتشاور وتلقي التوجيهات اللازمة بشأن القضايا المتعلقة بإنهاء الحرب، ومن المقرر أن يلتحقوا مجددًا بعراقجي في إسلام آباد مساء يوم الأحد”.

وکان وزير الخارجية الايراني اعلن في مدونة على منصة “اكس” للتواصل الاجتماعي انه “سيبدا جولة تشمل اسلام اباد، ومسقط وموسكو”، ولفت الى ان “الهدف من هذه الزيارات هو التنسيق عن كثب مع شركائنا فيما يخص القضايا الثنائية والتشاور حول تطورات المنطقة”، كما شدد عراقجي بأن “جيراننا هم على قائمة اولوياتنا”.

وبالسياق، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي السبت “نحن اليوم في مسقط في إطار زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان، وهي الزيارة الأولى لمعالي وزير الخارجية السيد عباس عراقجي إلى منطقة الخليج عقب العدوان الأمريكي الإسرائيلي الأخير، الذي أثّر على المنطقة بأسرها”.

وتابع بقائي “‏إيران تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع دول الجوار، وتلتزم بتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون البنّاء بما يخدم مصالح جميع أبناء المنطقة ويصون استقرارها”، واضاف “تمثل العلاقات الإيرانية العُمانية نموذجًا حيًا للنهج الإيراني القائم على الاحترام المتبادل، وتحقيق المصالح المشتركة مع جيرانها في الجنوب”.

المصدر: وكالة ارنا + موقع المنار