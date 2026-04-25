ايطاليا | ميلوني تدعو لتعزيز الركيزة الأوروبية في الناتو وتطالب بوتين بخطوات ملموسة

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، امس الجمعة، ضرورة الحفاظ على وحدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتعزيزها، مع التركيز على تقوية الركيزة الأوروبية داخل الحلف، وذلك في تصريحات أدلت بها من العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وقالت ميلوني، في كلمة أمام وسائل الإعلام على هامش قمة أوروبية، إن “الناتو يجب أن يبقى موحداً، فهو مصدر قوة في السياق الحالي”، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لتعزيز الركيزة الأوروبية للحلف، والتي ينبغي أن تكون مكملة للركيزة الأمريكية. وأضافت: “أنتم تعلمون رأيي في وحدة الغرب ودوره، لذا أؤمن دائماً بفكرة ضرورة تعزيز هذه الوحدة”.

وفيما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة، وصفتها ميلوني بـ”المتينة دائماً”، ونفت وجود أي ترتيبات خاصة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الراهن.

أما بخصوص الموقف من روسيا، فقد طالبت ميلوني “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ خطوات إيجابية نحو التقارب،” مؤكدة أن “اللحظة الحالية تتطلب منا أن نطلب من بوتين تقديم تنازلات، وليس العكس”، مشيدةً بالخطوات التي قام بها الغرب، وبخاصة الولايات المتحدة، تجاه روسيا في الأشهر الأخيرة، ومستدركةً أن الجانب الروسي لم يقابلها بخطوات مماثلة، معتبرة أن الوقت حان للمطالبة بذلك.

وعلى الصعيد الإقليمي، شددت ميلوني على “ضرورة استمرار الوجود الدولي على الحدود بين لبنان وإسرائيل، خاصة مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بنهاية العام الحالي.

وأوضحت أن هذا الموضوع قيد المناقشة مع الشركاء، مع ضرورة البحث عن الإطار القانوني المناسب لذلك، وذلك بالتشاور مع البرلمان الإيطالي.

