ميلوني: أولوية الحكومة كبح التضخم والسيطرة على أسعار الطاقة

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء، إن أولويتها الحالية تتمثل في كبح الضغوط التضخمية على الأسعار، ولا سيما في قطاع الطاقة، في ظل تداعيات العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وجاءت تصريحات ميلوني خلال مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول ما إذا كانت الإجراءات الرامية إلى الحد من تأثير ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط قد تؤثر على الإنفاق الدفاعي المخطط له.

وأوضحت أنها «من دون التهرّب من مسؤولياتي في ما يتعلق بالدفاع… عليّ الآن إعطاء الأولوية لما يحدث على الصعيد الاقتصادي»، مؤكدة في الوقت نفسه أن الإنفاق الدفاعي يبقى «أولوية مطلقة».

وأضافت أن «في سياق الأزمة الدولية الحالية، فإن مسألة إبقاء الأسعار والطاقة تحت السيطرة، ومنع تأثير تضخمي من شأنه أن يقوّض نمو الناتج المحلي الإجمالي، يجب أن تُعتبر خطوة إلى الأمام».

المصدر: أ.ف.ب.