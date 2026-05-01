الاتحاد الوطني لنقابات العمال يدين السياسات الاقتصادية التي تواصل تحميل العمال والفقراء الضرائب غير العادلة ورفع الأسعار وتآكل الأجور

هنأ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL عمال لبنان بمناسبة الأول من أيار، وتوجه بالتحية والإجلال إلى شهدائنا الأبرار، الذين سقطوا دفاعاً عن الأرض والكرامة والسيادة وكتبوا بدمائهم تاريخاً من الصمود والمقاومة، وأكدوا أن شعبنا، رغم الجراح، لن ينكسر ولن يخضع. وتوجه بتحية تقدير ووفاء إلى كل النقابات العمالية في العالم، والاتحادات الدولية والإقليمية، التي أعلنت تضامنها مع عمال لبنان وشعبه في مواجهة العدوان والظلم.



اضاف إننا ندين السياسات الاقتصادية التي تواصل تحميل العمال والفقراء كلفة الانهيار، عبر الضرائب غير العادلة، ورفع الأسعار، وتآكل الأجور، وغياب أي حماية اجتماعية فعلية. كما نرفض ونستنكر أي مسار تفاوضي مباشر أو غير مباشر مع العدو الإسرائيلي أو مع الإدارة الأميركية على حساب سيادة لبنان وحقوق شعبه، ونعتبر أن هذه الخيارات تمثل خروجاً خطيراً عن مصالح العمال والكادحين، وانحيازاً فاضحاً لمشاريع الهيمنة والابتزاز السياسي والاقتصادي.

واكد أن نضالنا هو من أجل: تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى بما يتناسب مع غلاء المعيشة، تأمين ضمانات اجتماعية وصحية شاملة، حماية الحق في العمل والسكن والتعليم، وبناء دولة العدالة الاجتماعية التي تنحاز إلى الفقراء والكادحين لا إلى المصارف وأصحاب الرساميل.