قاليباف: قيود من واشنطن.. بعض حاملي السندات الأميركية لا يستطيعون بيع أصولهم

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنّ الخط الأمامي في مواجهة الولايات المتحدة هو الحرب المالية.

وقال إنّ “خطوط المقايضة تم تفعيلها بحسب وزير الخزانة الأميركي بهدف منع البيع غير المنظم للأصول الأميركية من قبل الدول العربية”.

وأضاف، في منشور على منصة “إكس”، أنّ “بعض حاملي السندات لا يستطيعون بيع أصولهم البحرية وأنهم يخضعون لقيود مفروضة من قبل واشنطن.

ودعا قاليباف المعنيين إلى “الخروج بينما لا يزال الباب مفتوحاً”، مشيراً إلى أنّ الباب قد يغلق إذا تصاعدت الأمور.

وتأتي تصريحات قاليباف تعليقاً على تقارير تتحدث عن فرض قيود على بيع السندات الأميركية من قبل الإمارات وبعض الدول العربية.

