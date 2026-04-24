كمال الخير دان استهداف الإعلاميين في الجنوب :للتمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة

دان رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير، “العدوان الوحشي الغادر الذي طال اعلاميين في الجنوب ضمن المناطق التي تشملها الهدنة والتي لا وجود فيها لجيش العدو، حيث سقطت مراسلة جريدة الأخبار في الجنوب الاعلامية آمال خليل شهيدةً الى جانب زميلتها الجريحة زينب فرج، موجهاً احر التعازي لعائلتها و الى زملائها في جريدة الأخبار و عموم الجسم الصحفي، مما يؤكد أن الاحتلال لم يلتزم بأي شكل من الأشكال بالهدنة و وقف اطلاق النار كما حصل في العدوان السابق حيث بقي يستهدف المدنيين أمام مرأى كل العالم”.

واعتبر خلال استقباله وفوداً في دارته في المنية، ” أنه من باب احترام دماء الشهداء والجرحى كان الأجدى عدم حضور الطرف اللبناني الى اللقاء الذي حصل أمس في واشنطن بين ممثلي السلطة في لبنان و كيان العدو برعاية أميريكية في ظل استمرار قتل المدنيين والاعلاميين و الفرق الطبية و أعمال التفجير التي تطال بلدات جنوبية بأكملها”.

وشدد على” ضرورة أن يعلم الشعب اللبناني ان هذه المفاوضات التي نراها هي كالحبر على الورق و ليس لها اي نتائج ايجابية على لبنان لان الجميع يعلم ان الادارة الأميركية تعمل فقط من أجل مصلحة العدو الصهيوني”، حيث ذَكر بما “نشاهده يومياً على ارض فلسطين من جرائم، كما في سوريا من انتهاكات يومية و احتلال اراضي في ظل عدم وجود اي رد على هذه الاعتداءات رغم وجود عدة جلسات بين الطرفين وحصول اتفاقات ثنائية، مما يثبت أن الواجب علينا التمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لحماية الوطن من كافة الأخطار المحدقة به”.

المصدر: الوكالة الوطنية