رسائل وحدة من طهران: شعب واحد.. قائد واحد وطريق واحد لنصر إيران

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي أن “الوحدة الفريدة التي تجلّت بين أبناء الوطن أحدثت انكسارًا في كيان العدو. وبالشكر العملي لهذه النعمة يزداد تماسكنا صلابةً كالفولاذ، وسيغدو الأعداء أكثر ذلًا وهوانًا”، وقال “إنّ عمليات العدو الإعلامية التي تستهدف عقول الناس ونفوسهم، تهدف إلى النيل من الوحدة والأمن القومي؛ فحذارِ أن يتحقق هذا المخطط المشؤوم نتيجة تهاوننا”.

وردًّا على تخرصات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بوجود خلاف بين المسؤولين الإيرانيين، أكد رؤساء السلطات الثلاث في إيران؛ رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية الشيخ غلام حسين محسني إجئي، في 3 تدوينات منفصلة، وذات نص مشترك نُشرت على صفحاتهم الشخصية في منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “لا يوجد لدينا في إيران متطرف ومعتدل، كلّنا إيرانيون وثوريون، وبالوحدة الصلبة بين الشعب والدولة، والاتباع الكامل لسماحة قائد الثورة، سنجعل المعتدي المجرم يندم على أفعاله”.

وأكّد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاآني، الخميس، أنّ “سند جبهة المقاومة في الحرب ضدّ العدو الأميركي-الصهيوني هو وحدة الشارع وتماسك المسؤولين”، وقال قاآني: “كلّنا ثوريون وباتحاد حديدي بين الشعب والحكومة وبالالتزام الكامل بقيادة قائد الثورة المعظّم سنجعل المعتدي المجرم يندم”، وأضاف: “إله واحد، شعب واحد، قائد واحد، وطريق واحد.. وهو طريق نصر إيران العزيزة الأغلى من الروح”، في تكرار لعبارة نشرها كلّ من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف في منشورين على منصة “إكس” بشكل متزامن في وقت سابق من اليوم.

بدوره، أكّد وزير الخارجية عباس عراقجي أنّ الإيرانيين “جميعًا متحدون أكثر من أيّ وقت مضى”، مشدّدًا على أنّ مؤسسات الدولة الإيرانية تعمل بوحدة هدف وانضباط.

وقال عراقجي، في منشور على منصة “إكس”: “يتجلّى فشل عمليات القتل الإرهابية “الإسرائيلية” في استمرار مؤسسات الدولة الإيرانية في العمل بوحدة وهدف وانضباط. الجبهتان الميدانية والدبلوماسية جبهتان متناسقتان تمامًا في الحرب نفسها. الإيرانيون جميعًا متحدون، أكثر من أيّ وقت مضى”.

وقالت قيادة القوة الجوفضائية وقيادة القوة البحرية لحرس الثورة: “سندنا هو اتحاد الشارع وانسجام المسؤولين”.

وجاء في بيان القوة البحرية والجوفضائية في حرس الثورة: “كلنا إيرانيون وثوريون وباتحاد حديدي بين الشعب والحكومة وبالتبعية الكاملة لقائد الثورة، وبالوحدة سنجعل المعتدي المجرم يندم”.

كما أكد ممثل قائد الثورة والجمهورية في مجلس الدفاع الأدميرال علي أكبر أحمديان: “سند الدفاع عن البلاد هو اتحاد الشعب والمسؤولين”.

المصدر: موقع العهد