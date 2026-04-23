الخميس   
   23 04 2026   
   5 ذو القعدة 1447   
   بيروت 16:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اقتصاد

    أسعار النفط تواصل ارتفاعها مدفوعة بأزمة هرمز


      ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مع استمرار تعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ومواصلة البلدين فرض القيود على حركة التجارة عبر مضيق هرمز.


      وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.38% على 103.32 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.42% إلى 94.28 دولار.

      وارتفعت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يوميا لتسجل مستوى قياسيا بلغ 12.88 مليون برميل يوميا، مدفوعة بزيادة الطلب من دول آسيوية وأوروبية على خلفية الاضطرابات المرتبطة بالعدوان الاميركي الاسرائيلي على إيران.


      وأفادت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، بارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.9 مليون برميل، خلافا لتوقعات بانخفاضها، في حين تراجعت مخزونات البنزين بـ4.6 مليون برميل ونواتج التقطير بـ3.4 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين.


      ويذكر أن نحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط والغاز الطبيعي المسال كانت تمر عبر مضيق هرمز، قبل اندلاع الحرب أواخر شباط/فبراير الماضي إثر اعتداءات أمريكية وإسرائيلية على إيران.

      المصدر: رويترز

