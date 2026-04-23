وقفة إعلامية في ساحة الشهداء تنديدا بالاستهدافات الإسرائيلية بحق الصحافيين والمصورين وكلمات دعت الى توثيق الجرائم وإقرارلجنة تقصي حقائق

نظم عدد من الصحافيين والإعلاميين والمراسلين اللبنانيين والعرب، وقفة إستنكارية في ساحة الشهداء في وسط بيروت، تنديدا بالإستهدافات الإسرائيلية التي تطال الجسم الإعلامي في لبنان، وآخرها جريمة اغتيال الكاتبة والصحافية في جريدة “الأخبار” الشهيدة آمال خليل، وجرح المصورة الصحافية زينب فرج، وذلك بدعوة من “إتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان”.



ورفع المشاركون صور الصحافيين الشهداء الذين اغتالتهم إسرائيل منذ حرب العام 2023، من ضمنهم الشهيدة خليل، إضافة إلى شعارات تطالب باللجوء إلى القانون الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.



ونوهت الكلمات بمناقبية ومهنية خليل، ونددت بجرائم إسرائيل بحق الصحافيين والإعلاميين، لا سيما بعد منعها فرق الدفاع المدني من الوصول إلى مكان احتجاز خليل لإنقاذها في الوقت المناسب.



كما دعت الدولة لحماية الصحافيين والإعلاميين من خلال تطبيق القانون وتوثيق الجرائم الإسرائيلية وفتح الملفات القضائية، والطلب من مجلس حقوق الإنسان إقرار لجنة تقصي حقائق بجرائم إسرائيل، إضافة إلى إعطاء الصلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بحرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان منذ تشرين الأول2023.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام