الهلال الأحمر الإيراني يندد باستهداف سفينة في بحر عُمان ويدعو لتحرك دولي

نددت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، في بيان مشترك مع اللجنة الوطنية للحقوق الإنسانية، بالاعتداء على سفينة تجارية إيرانية في بحر عُمان، معتبرةً الحادث “انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتهديدًا مباشرًا للمرضى المحتاجين إلى خدمات حيوية”.

وأوضح البيان أن الهجوم، الذي نُسب إلى القوات العسكرية الأميركية، استهدف سفينة تحمل جزءًا من شحنتها مواد أولية مخصصة لإنتاج مستلزمات طبية لمرضى غسيل الكلى، تعود لشركة “سها” التابعة للهلال الأحمر الإيراني.

وأكد أن أي “استهداف للسفن المدنية يشكل خرقًا للالتزامات الدولية”، مشيرًا إلى أن “اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تفرض حماية السفن التجارية وطواقمها في جميع الظروف”.

ودعا البيان مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المعنية إلى التدخل العاجل للتحقيق في الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه، وضمان أمن الملاحة الدولية، إلى جانب تعويض المتضررين وحماية المدنيين، ولا سيما المرضى المحتاجين للعلاج.

