لبنان

الشيخ الخطيب: على اللبنانيين تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة كل الإحتمالات

قال نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب إنه “لم يكن لدى الشيعة في تاريخهم مشروع سياسي خاص، بل كانوا دائما دعاة وحدة وطنية وعربية وإسلامية من أجل اجتماع الأمة على ما يؤمّن خيرها ومصالحها، وأنهم لم يعلنوا الحرب على أحد بل كانوا دائما في موقع الدفاع”.

كلام الشيخ الخطيب جاء مساء الاربعاء خلال زيارته المؤرخ الدكتور سعدون حمادة في منزله، ونوّه الشيخ الخطيب “بدور المؤرخ حمادة وجهوده في تظهير موقف الطائفة الشيعية على مر التاريخ، من خلال موسوعته الغنية”.

من جهة ثانية، رأى الشيخ الخطيب أن “ما يجري في سوريا خطير جدا على سوريا وعلى المنطقة”، وقال إن “الصراع على سوريا يشكل خطرا داهما وأن الدخول الإسرائيلي على خط الأحداث بشكل سافر يشكل استغلالا بغيضا يهدد بمخاطر جمة على الأمة جمعاء وعلى الشعب السوري الشقيق بشكل خاص”.

وأعرب الشيخ الخطيب عن خشيته من “إنعكاس الأحداث في سوريا على لبنان ما يستدعي من اللبنانيين جميعا التنبه والحذر واتخاذ المواقف التي تعزز الوحدة الوطنية لمواجهة كل الإحتمالات، بخاصة في ظل الحديث والتسريبات عن رسم خرائط جديدة للمنطقة، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية التي تدعم الكيان الصهيوني في مغامراته وعدوانه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام