    لبنان

    نواف سلام: استهداف الصحفيين فى لبنان جريمة حرب

      قال رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نواف سلام، إن استهداف الصحفيين وعرقلة وصول الفرق الإغاثية إليهم، واستهداف مواقعهم مجدداً بعد وصول هذه الفرق، يشكّل جرائم حرب، في انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية.

      وأشار سلام، في تدوينة عبر منصة إكس، إلى أن “استهداف إسرائيل للإعلاميين في جنوب لبنان أثناء تأديتهم واجبهم المهني لم يعد حوادث منفردة، بل أصبح نهجاً مثبتاً ومداناً”، مؤكداً رفض لبنان لهذا السلوك الذي تدينه أيضاً مختلف القوانين والمواثيق الدولية.

      وقال سلام إن “لبنان لن يدّخر جهداً في متابعة هذه الجرائم أمام المحافل الدولية المختصة”، متقدّماً بـ”أصدق التعازي إلى عائلة الشهيدة آمال خليل وزملائها وأصدقائها، وإلى كل الإعلاميين فى لبنان” ومتمنياً الشفاء العاجل للصحفية زينب فرج.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

