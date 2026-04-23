العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاربعاء 22-4-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأربعاء 22/04/2026، 4 بيانات عسكرية وفقًا للآتي:

1- الساعة 11:00 ردًا على استمرار عدوانه على القرى في جنوب لبنان بالقذائف المدفعيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وشوهدت النيران تشتعل في إحدى غرف إدارة النيران.

2- الساعة 18:00 ردًا على استهداف سيّارة في بلدة الطيري بغارة من مسيّرة معادية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية آليّة هامر قياديّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مباشرة.

3- الساعة 18:00 ردًا على استهداف بلدة يحمر الشقيف بغارة من مسيّرة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة.

4- الساعة 18:00 ردًا على استباحته الأجواء اللبنانيّة، أسقط مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة 4 محلّقات استطلاعيّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة المنصوري.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي