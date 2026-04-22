الأربعاء   
   22 04 2026   
   4 ذو القعدة 1447   
   بيروت 10:23
    عربي وإقليمي

    هجوم يستهدف سفينة حاويات في مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات البحرية

      أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة حاويات لهجوم في منطقة مضيق هرمز، على بُعد نحو 15 ميلاً بحرياً شمال شرق عُمان.

      ووفق المعلومات، أبلغ قبطان السفينة عن اقتراب قارب مسلح وإطلاق النار باتجاهها، ما أدى إلى أضرار في قمرة القيادة، من دون ورود تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر أو الإصابات.

      ويأتي الحادث في ظل توتر متصاعد في المنطقة، على خلفية القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، بعد تطورات مرتبطة بوقف إطلاق النار والإجراءات المتبادلة بين الأطراف المعنية.

      وفي السياق، تشير مواقف رسمية إيرانية إلى تشديد الرقابة على المضيق، وربط حركة العبور بالتطورات السياسية والأمنية الجارية، وسط استمرار المخاوف من انعكاسات ذلك على الملاحة الدولية.

      المصدر: وكالة فارس

