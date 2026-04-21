المقاومة الإسلامية ردا على خروقات العدو: استهدفنا مربض مدفعيّة الجيش الصهيوني في مستوطنة كفرجلعادي بصليةٍ صاروخيّة وسرب من المسيّرات الانقضاضيّة

اعلنت المقاومة الإسلامية في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء انه”دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الخروقات الفاضحة والموثّقة للعدوّ الإسرائيليّ والتي تجاوزت 200 خرقًا منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وشملت الإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 18:50 الثلاثاء 21-04-2026 مربض مدفعيّة جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كفرجلعادي، مصدر القصف المدفعيّ الأخير باتّجاه بلدة يحمر الشقيف، بصليةٍ صاروخيّة وسرب من المسيّرات الانقضاضيّة”.

المصدر: الإعلام الحربي