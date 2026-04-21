    اليابان تُحدث تحولاً تاريخياً بتخفيف قيود تصدير الأسلحة

      أعلنت اليابان تخفيف القيود المفروضة منذ عقود على تصدير الأسلحة، في خطوة تُعد تحولاً لافتاً يتيح بيع معدات عسكرية فتاكة إلى الخارج، رغم اعتماد البلاد دستوراً سلمياً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

      وقال المتحدث باسم الحكومة مينورو كيهارا إن التعديل الجزئي لـ”المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية” يسمح من حيث المبدأ بنقل معدات دفاعية، بما في ذلك المنتجات النهائية.

      وقد حظي القرار بدعم الحكومة ومجلس الأمن القومي، وفق ما أفادت وكالة كيودو.

      من جهتها، رأت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أن هذه الخطوة ستُسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، إلى جانب دعم قطاع الصناعات العسكرية كمحرّك للنمو الاقتصادي.

      المصدر: رويترز

