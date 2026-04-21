الثلاثاء   
   21 04 2026   
   3 ذو القعدة 1447   
   بيروت 05:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    لافروف لعراقجي: مستعدون للمساهمة في تحقيق اتفاقات مقبولة بين إيران ودول الخليج

      أكّد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، خلال اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، ضرورة الحفاظ على الهدنة وفق المعايير المتفق عليها مع الوسطاء الباكستانيين، مشدّداً على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لمنع خروج الوضع عن السيطرة وتجنّب تكرار المواجهة المسلحة.

      من جهته، أطلع عراقجي، الاثنين، لافروف على موقف إيران إزاء الانتهاكات الأميركية والحصار البحري غير القانوني الذي فرضته واشنطن، فيما أكّدت الخارجية الروسية استعداد موسكو للمساهمة في التوصّل إلى اتفاقات مقبولة للطرفين بين إيران والدول العربية في الخليج.

      كما أشار عراقجي إلى استعداد طهران لضمان مرور السفن والبضائع الروسية من دون عوائق عبر مضيق هرمز.

      ومع ترقّب جولة مفاوضات جديدة في إسلام آباد، قالت وكالة “فارس”، إنّ مصادر روسية حذّرت إيران بضرورة أخذ احتمال “العرض الإعلامي” وسيناريو “الخديعة” من قبل العدو للتمهيد لجولة جديدة من الهجمات على محمل الجدّ.

      المصدر: موقع العهد

      مواضيع ذات صلة

      الخارجية الروسية: تعزيز بريطانيا وفرنسا لقدراتهما النووية يؤدي إلى سباق تسلح

      قاليباف: ترامب يريد تحويل طاولة المفاوضات الى استسلام…لا تفاوض تحت التهديد وسنكشف عن اوراق جديدة في ساحة المعركة

      الطيران المدني الإيراني: استئناف الرحلات في مطاري طهران اليوم وتوسّعها إلى مطارات أخرى اعتبارًا من السبت

