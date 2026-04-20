إقرار إسرائيلي بصحة صورة جندي يحطّم تمثالًا للسيد المسيح جنوب لبنان

أقرّ جيش العدوّ الإسرائيلي، ليل الأحد، بأن الجندي الذي ظهر في صورة وهو يضرب رأس تمثال للسيد المسيح بمطرقة في جنوب لبنان، هو أحد عناصره.

وقال جيش العدوّ الإسرائيلي، في بيان نشر على منصة «أكس»: “بعد استكمال الفحص الأولي في موضوع الصورة المتداولة لجندي يمسّ برمز مسيحي في جنوب لبنان، تبيّن أن الحديث يدور عن توثيق حقيقي لجندي في جيش الدفاع عمل في منطقة الجنوب اللبناني”.

وتُظهر الصورة جنديًا يستخدم مطرقة ثقيلة لضرب رأس تمثال للسيد المسيح، وقد لاقت انتشارًا واسعًا وتنديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام عربية بأن التمثال يقع في بلدة دبل في جنوب لبنان قرب الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأبلغت بلدية دبل وكالة «فرانس برس» أن التمثال موجود في البلدة، لكنها لم تتمكن من تأكيد تعرضه لأضرار.

An image showing an Israeli soldier using a jackhammer to smash a statue of Jesus on a cross in southern Lebanon has gone viral, triggering widespread condemnation and backlash.



Members of the Christian community say the statue is in the village of Debel, a Maronite Christian… pic.twitter.com/R9vsXoYNPY — Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 20, 2026

المصدر: أ.ف.ب.