بزشكيان: صمود الشعب أفشل مخططات الأعداء وفضح ازدواجية دعاة حقوق الإنسان

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن “صمود الشعب الإيراني وإرادته شكّلا العامل الحاسم في إفشال أهداف العدوان”، مشددًا على أن “الحسابات العسكرية للأعداء سقطت أمام عنصر الإيمان والتماسك الشعبي”.

وأوضح بزشكيان، خلال زيارة لمؤسسة الشهداء، أن “عجز الخصوم عن تحقيق إنجازات ميدانية دفعهم إلى استهداف البنى التحتية المدنية، بما يشمل المنازل والمدارس والمستشفيات، في انتهاك واضح للقوانين الدولية”.

وأشار إلى أن “استمرار حضور الإيرانيين في الساحات لأكثر من أربعين يومًا شكّل محطة مفصلية”، معتبرًا أن “استهداف المدنيين، ولا سيما الأطفال، يمثّل فضيحة أخلاقية لمن يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأضاف أن “محاولات ضرب مراكز الشرطة وقوات التعبئة لإثارة الفوضى باءت بالفشل، إذ التفّ الشعب حول الدولة وشارك في الدفاع عنها رغم التهديدات”.

وانتقد بزشكيان مواقف دولية وصفها بالمتواطئة أو المبرّرة للاعتداءات، معتبرًا أنها “تتناقض مع القيم الإنسانية”، لافتًا إلى أن “غالبية الدول امتنعت عن الانحياز إلى جانب المعتدين رغم الضغوط”.

المصدر: موقع المنار