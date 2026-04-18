واشنطن تمنح إعفاءً مؤقتًا لبيع النفط الروسي وسط تقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إعفاءً من العقوبات لمدة شهر، يسمح ببيع النفط الروسي الموجود في عرض البحر، في تمديد لخطوة سابقة تهدف إلى تهدئة ارتفاع أسعار الطاقة.

ويأتي هذا الترخيص الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بعد يومين من إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت أن واشنطن لن تمدد الإعفاء.

وتسمح هذه الخطوة بشراء النفط ومشتقاته التي تم تحميلها على أي سفينة اعتبارًا من الجمعة وحتى 16 أيار/مايو. ويمدد هذا القرار تخفيفًا سابقًا للعقوبات انتهت صلاحيته في 11 نيسان/أبريل.

لكن بيسنت كان قد استبعد، في حديث مع صحافيين الأربعاء، مثل هذا التمديد، سواء بالنسبة للنفط الروسي أو الإيراني، اللذين أُعفيت بعض شحناتهما من العقوبات لتخفيف الصدمة التي أصابت الأسواق بسبب الحرب الأميركية ضد إيران.

فقد ردت طهران، بعد تعرضها لعدوان امريكي – إسرائيلي، بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لشحنات الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقفزت أسعار البنزين أيضًا في الولايات المتحدة التي تتهيأ لانتخابات نصفية هذا العام.

المصدر: أ.ف.ب.