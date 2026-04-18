ايران | تجمّع شعبي في طهران دعما لقيادة الجمهورية الاسلامية ولقوى المقاومة في مواجهة العدوان على البلاد

شهدت ساحة ميدان الثورة في طهران مساء الجمعة، حضورًا جماهيريًا كبيرا، تعبيرا عن دعمهم للجمهورية الاسلامية في ايران ولقوى المقاومة، في مواجهة العدوان الأميركي – الاسرائيلي.

ورفع المشركون الأعلام الايرانية، ورددوا الشعارات المؤيدة لقيادة الجمهورية الاسلامية وقواتها المسلحة لمواجهة العدوان، كما أعربوا عن دعمهم للمقاومة اللبنانية والفلسطينية، وتضامنهم مع معاناة الشعبين.

ويعكس هذا الحضور الكثيف حالة التعبئة الشعبية والتفاعل مع القضايا الراهنة، في مشهد يعكس دينامية الشارع الإيراني واستعداده الدائم للتضحيةفي سبيل سيدة بلاده وحقوقه شعبه.



المصدر: وكالة يونيوز