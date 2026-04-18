ايران | قائد بحرية الجيش الإيراني: ترامب يمارس السرقة والقرصنة البحرية وكلامه عن الحصار “فارغ”

وصف قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حصار بحري على إيران بـ “مجرد كلمات فارغة لا يستمع إليها أحد”.

وقال الأدميرال إيراني في تصريحات تلفزيونية، السبت: “ترامب فرض حصاراً بحرياً على أصدقائه، وليس علينا”، مضيفاً أن ما يصفه ترامب بالحصار البحري ليس سوى “قرصنة وسرقة بحرية”.

في سياق متصل، أعلنت قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني فرض “نظام جديد” لعبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدة أن السفن المدنية تعبر حصراً عبر المسار الذي تحدده إيران، مع استمرار حظر عبور السفن العسكرية.

وأوضحت القيادة أن “جميع عمليات العبور يُسمح بها فقط من قبل بحرية الحرس الثوري”، مشيرة إلى أن هذا الترتيب يأتي “تماشياً مع الاتفاق خلال فترة الهدوء في ساحة المعركة، وبعد تنفيذ هدنة لبنان”.

المصدر: وكالة يونيوز