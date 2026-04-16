قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اسماعيل قاآني: الشعب العزيز في لبنان والمنطقة يعلم أن المنتصر في المعركة المصيرية هو حزب الله البطل وإذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار فهو نتيجة صمود مقاومة لبنان بثبات ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية