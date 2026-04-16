الخميس   
   16 04 2026   
   27 شوال 1447   
   بيروت 09:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الصين تدعو لحماية سيادة إيران وضمان الملاحة في مضيق هرمز

      دعت الصين إلى احترام سيادة إيران وأمنها، بالتوازي مع ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

      وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أهمية بذل الجهود لإعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها، مشدداً على أن استقرار هذا الممر الحيوي يصب في مصلحة المجتمع الدولي بأسره.

      وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل “منعطفاً حاسماً”، لافتاً إلى أن “نافذة السلام بدأت تفتح”، ما يستدعي تعزيز المسار الدبلوماسي وتجنب التصعيد.

      وأكد وانغ يي دعم بلاده لوقف إطلاق النار ومواصلة المفاوضات، معتبراً أن ذلك يخدم مصالح إيران والمنطقة والعالم، مشدداً على استعداد بكين لمواصلة جهودها لدفع التهدئة وتعزيز التعاون الإقليمي.

      المصدر: وكالة تسنيم

