ناقلة نفط تدخل المياه الإيرانية رغم الحصار الأميركي

دخلت ناقلة نفط إيرانية عملاقة إلى المياه الإيرانية بشكل علني، رغم الحصار الذي بدأت واشنطن بفرضه على الموانئ الإيرانية.

وأفادت مصادر في الملاحة البحرية بأن ناقلة نفط مدرجة على لوائح العقوبات الأميركية دخلت المياه الإيرانية فيما كان نظام تحديد المواقع الخاص بها يعمل بشكل طبيعي، من دون أي محاولة للتمويه، وفقاً لوكالة «تسنيم».

وذكر موقع «تانكر تراكرز»، أن «ناقلة نفط عملاقة جداً من فئة VLCC مدرجة على قوائم عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، دخلت المياه الإيرانية دون أي تمويه، وعبرت مضيق هرمز، بينما كان جهاز تحديد المواقع (AIS) الخاص بها قيد التشغيل».

وأوضحت «تسنيم»، أن الناقلة القادرة على حمل نحو مليوني برميل من النفط الخام، واصلت مسارها ووصلت إلى وجهتها من دون أن تتعرض لأي اعتراض، رغم تهديدات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).

وتزعم واشنطن فرض قيود على حركة السفن باتجاه السواحل الإيرانية، حيث لا يحق لأي سفينة التحرك نحو الساحل الإيراني والرسو في المياه والموانئ الإيرانية.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تحمل دلالات سياسية، إذ تعكس قدرة طهران على تجاوز القيود المفروضة، وتوجّه رسالة إلى واشنطن بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز.

المصدر: تسنيم