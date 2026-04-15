إيرواني للأمم المتحدة: أسلحة العدوان على إيران تعود لترسانات دول خليجية

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن “بقايا الأسلحة المستخدمة في العدوان على بلاده تثبت أنها تعود إلى ترسانات بعض دول الخليج”، رافضاً الادعاءات “المضللة” الصادرة عن البحرين.

وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، شدد إيرواني على أن “بلاده ترفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليها”، مؤكداً أن “العدوان الذي شنته الولايات المتحدة وكيان الاحتلال يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.

وأشار إلى أن “أراضي وأجواء بعض دول المنطقة استُخدمت لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران”، معتبراً أن “ذلك يرتب مسؤولية قانونية دولية على هذه الدول، ويُلزمها بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة”.

وأضاف أن “طهران وثّقت، عبر مذكرات دبلوماسية، استخدام تلك الأراضي في التخطيط والتنفيذ للهجمات”، مؤكداً أن “الأدلة الميدانية، بما فيها بقايا الأسلحة، تدعم هذه الاتهامات”.

كما شدد إيرواني على “أن بلاده، بصفتها من أبرز ضحايا الإرهاب، لعبت دوراً محورياً في مكافحته، رافضاً الاتهامات بارتباطها بجماعات متطرفة”، ومعتبراً أن “مصدر عدم الاستقرار في المنطقة هو سياسات كيان الاحتلال المدعومة أميركياً”.

وختم بالتأكيد على احتفاظ إيران بحقها في ملاحقة الدول والأطراف التي شاركت في العدوان، داعياً مجلس الأمن إلى “معالجة ما وصفه بجذور الأزمة، وفي مقدمتها الاستخدام غير المشروع للقوة وجرائم الحرب”.

المصدر: وكالة إرنا